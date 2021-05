Sconcerti: “Destino Inter segnato. Conte? Lascia nave che affonda, non un buon comandante”

Il giornalista ha commentato l'uscita di scena di Antonio Conte che non è più il tecnico dell'Inter dopo la vittoria dello scudetto

"Conte aveva un contrato di un altro anno. Quando fai un contratto di tre anni è sempre una scommessa. Se dopo due anni te ne vuoi andare, lasci la nave, prendi la porta e te ne vai. Discutere per essere pagati per andarsene quando sei tu che violi un contratto non è giusto. Vuol dire che non sei uno che hai avuto a cuore il tuo lavoro. Quando un comandante prende soldi per lasciare la nave che affonda, non è un buon comandante. Credo che in questi tre anni Zhang cercherà di pagare il prestito, anche se sarà difficile, per evitare di perderla con una minusvalenza. Poi cercherà di venderla. Il destino dell'Inter è segnato, sarà costretta ad autofinanziarsi in tutto".