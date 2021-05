Sconcerti: “Se l’Inter vende 2-3 giocatori Conte non ci sta. Sarà lui a decidere”

Il giornalista, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato dei problemi dell'Inter e del futuro di Conte

"La situazione di Conte è chiara. Se la società deve vendere 2-3 giocatori, non per risanare il debito ma per andare avanti, Conte non ci sta. Ci sarà un colloquio, se la qualità che gli viene data è sufficiente per essere competitivo rimarrà, sarà lui a decidere".