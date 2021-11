Sconcerti: “Conte i soldi li prenderebbe ovunque. Al Tottenham ha chiesto…”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato così della firma dell'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte col Tottenham

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato così in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, della firma di Antonio Conte col Tottenham: “La squadra non vince tanti anni e Conte ha molte pretese, come la disponibilità agli investimenti. Evidentemente il Tottenham gliele ha date".

"Se riuscisse magari a prendersi un titolo in Europa... Lui lavora benissimo in situazioni estreme, vincere una Premier o comunque portare titoli al Tottenham non è come farlo a Manchester. Lui è uomo da questo tipo di imprese, rendere competitivi in pochi mesi ed è per questo che è pagato più di quasi ogni altro allenatore al mondo".