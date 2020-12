Sconcerti su Massa: “Doveva espellere Skriniar. Rigore Inter non infinito. Darmian aveva…”

Analizzando Inter-Napoli sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti si è mostrato in disaccordo con molte decisioni prese dall’arbitro Massa, a cominciare dal rigore assegnato ai nerazzurri per fallo di Ospina su Darmian, rivelatosi poi decisivo per il risultato finale:

“Il migliore è stato Handanovic, il peggiore Lukaku, discontinuo perfino Barella, stanco Bastoni, fuori partita Skriniar (…). Confusa l’Inter in una partita strana (…). La svolta l’ha data l’arbitro segnalando un rigore corretto ma non infinito: quando Ospina commette fallo, Darmian ha già toccato verso la porta. L’errore vero lo commette Insigne che manda a quel paese l’arbitro e si fa espellere. È un errore che il capitano di una grande squadra non dovrebbe mai commettere (…). Manca un cartellino giallo per Skriniar nel finale che sarebbe diventato rosso per doppia ammonizione, un fallo secco ed evidente che fa nascere un’ombra sulla tranquillità dell’arbitro“, si legge.

(Fonte: Corriere della Sera)