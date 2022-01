Sconcerti: “Coppa Italia, la guardo dalle semifinali. La Juve ora al passo dell’Inter”

Mario Sconcerti, noto giornalista, a Maracanà su TMW Radio ha parlato così della Coppa Italia e del momento della Juve

Mario Sconcerti, noto giornalista, a Maracanà su TMW Radio ha parlato così della Coppa Italia e del momento della Juve: "Non guardo la Coppa Italia fino alle semifinali, perché non c'è alcun valore tecnico per adesso, sono partite squilibrate. È un pezzo che la Juve ha svoltato. E' dal 30 ottobre che la Juve sta marciando, nelle ultime undici ha dato 7 punti al Milan e ha fatto gli stessi punti dell'Inter, ne ha fatti 11 in più del Napoli. La Juve non può svoltare per vincere il campionato ma ora è più equilibrata, con i suoi limiti. Non è più la squadra di inizio campionato. Ora non è più una non squadra".