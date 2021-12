Sconcerti: “Attenzione, l’Inter vince sempre ma l’Atalanta anche. Anzi, di più”

Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti si è così espresso sulle vittorie di ieri di Inter e Atalanta

Inter 40, Milan 39, Atalanta 37 e Napoli 36. Quattro squadre in quattro punti in vetta alla classifica di Serie A, con il sorpasso dei nerazzurri di Simone Inzaghi grazie al 4-0 di ieri contro il Cagliari. Così Mario Sconcerti a Calciomercato.com ha parlato della corsa scudetto.

“L’Inter merita il primo posto perché da tempo gioca belle partite, di tecnica e di sostanza. E gioca con una leggerezza che la stagione scorsa non aveva. Ma è tanto tempo che non riesce a staccare di un punto l’Atalanta. Alla terza giornata, quando l’Inter pareggiò a Marassi con la Samp e l’Atalanta perse in casa con la Fiorentina, l’Inter aveva 7 punti e l’Atalanta 4. Era il 12 settembre. Tre mesi dopo il distacco è lo stesso. Si dice giustamente che l’Inter è in un periodo splendido, vince da cinque giornate di fila, ma l’Atalanta vince da sei. L’Inter ha giocato benissimo ieri e travolto il Cagliari, ma l’Atalanta ha vinto a Verona nella partita più incerta della giornata.

Si pensa, sbagliando poco, che l’Inter abbia una rosa migliore di quella bergamasca, in attacco ha certamente un’abbondanza che l’Atalanta non ha. Ma nel resto dei reparti non è così sicura la differenza. La qualità di una rosa deriva dall’adattabilità dei giocatori al gioco della squadra. Per il gioco di Gasperini è possibile che Mhaele sia più opportuno di Dumfries, o Malinovskyi di Vidal. Se l’Inter è attrezzata per vincere, all’Atalanta non manca nulla”, si legge.