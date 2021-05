Sconcerti: “Il calcio italiano non è competitivo: corriamo poco, colpa di…”

Il pensiero del giornalista Mario Sconcerti sulla crisi del calcio italiano in Europa dopo l'eliminazione della Roma in Europa League

"Sappiamo ormai che il calcio italiano non è competitivo in Europa. Quello che non sappiamo è perché. Nessuno cerca soluzioni. Si pensa sia la crisi economica a fermare le squadre italiane. Di certo bene non fa, ma noi non vinciamo da undici anni. Nel frattempo l’Inter ha cambiato tre presidenti, Milan e Roma anche. I debiti sono stati pagati e rifatti molte volte. C’è qualcosa di più.