Sconcerti: “La Juventus ha giocatori viziati, aveva ragione Sarri”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato il difficile momento in casa Juventus dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica:

"Ho stima di lui, penso che in questo momento non riesco a gestire una situazione quasi ingestibile. Il riassunto della Juve lo fece Sarri due-tre anni fa, ossia è una squadra inallenabile ora. Sono giocatori viziati, coccolati, spremuti, dove manca uno spirito di squadra. Gli consiglio di recuperare quei 5-6 titolari che sono fuori ora. C'è difficoltà nel costruire gioco negli ultimi trenta metri, dovevano farlo Pogba e Di Maria e non ne hai nessuno dei due. Diamo troppa importanza agli schemi, oggi la Juve in questo momento ha pochi giocatori".