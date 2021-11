Sconcerti: “Se Dazn vuole combattere la pirateria si rivolga alla legge, non a noi”

Sulle colonne di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha detto la sua in merito al caso Dazn degli ultimi giorni

Sulle colonne di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha detto la sua in merito al caso Dazn degli ultimi giorni. Ecco le parole del noto giornalista: "Cosa cerca Dazn da me? Ha fatto sapere di essere sottoposto a pirateria per cui era necessario eliminare il duplicarsi dei canali. Il giorno dopo ha detto l’opposto, si poteva anche fare senza. Cosa vuole davvero Dazn da me? Che paghi due per uno o uno per due? Sono un abbonato del primo giorno e non mi sono mai lamentato. Ho visto idee nuove nel servizio. Ma io pago come fosse perfetto un servizio che perfetto non è.