Sconcerti: “De Paul lascerà l’Udinese a fine stagione. Chi mi sta stupendo…”

Le considerazioni del giornalista a proposito di coloro che stanno emergendo nel campionato di Serie A e sugli ultimi risultati

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per TMW, si è soffermato sui risultati della domenica di Serie A e in particolare sulla lotta Champions: "La Juve ha tanta qualità, ma ci sono problemi di stabilità di squadra. E' una squadra più occasionale che sistematica. E' la trasferta che ti dà la stabilità di squadra. Il Milan va forte qui, mentre la Juventus ha vinto nettamente meno trasferte delle altre lì davanti. Vuol dire che è incompleta. Intanto l'Inter c'è, così come l'Atalanta, vedendo cosa farà la Lazio direi che tra Juventus, Milan e Napoli si giocheranno in tre due posti".