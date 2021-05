Sconcerti: “Inter, De Paul giocatore ideale al posto di Eriksen o Brozovic”

Il centrocampista argentino dell'Udinese sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per calciomercato.com, elogia Rodrigo De Paul, uno dei calciatori più ambiti dalle big del nostro calcio e non solo: "Il giocatore più necessario del mercato è l’unico centrocampista in Italia capace di giocare in ogni ruolo, cioè Rodrigo De Paul. Ha 27 anni, è nazionale argentino ed è padrone del suo destino. L’Udinese non ha necessità di vendere, ma se De Paul vorrà andare, si sentirà in dovere di accontentarlo. De Paul è a Udine da cinque anni con un contratto netto di un milione. Al suo livello davvero poco.