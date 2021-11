Sconcerti: “Derby? Buona Inter, non posso giudicare il Milan in Champions”

Il pensiero del noto giornalista Mario Sconcerti in vista del derby di Milano in programma domenica alle 20.45

A TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così del momento di Inter e Milan in vista del derby di domenica sera: "I derby sono partite a parte. Credo che Inter e Milan ci arriveranno con la forma di sempre. Ho visto una buona Inter e un Milan in difficoltà col Porto, così come all'andata, ma non posso giudicarlo in Champions, va troppo male rispetto al campionato. Credo che il Milan debba studiare a fondo quello che sta accadendo in Champions, sono risultati troppo magri. Mi sembra che questo gap di Champions sia soprattutto mentale, una disabitudine per tanti a giocare a certi livelli. L'Inter ha un girone più difficile, ma ora ha rimediato la situazione".