Sconcerti: “Inter, difficile essere soddisfatti. Con l’unico avversario ha perso 2 volte”

Il giornalista, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato dell'Inter sconfitta in casa del Real e dell'uscita dalla Champions del Milan

"Ha fatto poco, quattro punti e una sola vittoria. La differenza è stata netta, non sei riuscito a battere il Porto, bene con l'Atletico. La differenza col Liverpool era tanta, ma con le altre doveva esserci più lotta. Esce male da questa coppa, esce come una squadra che non ha imparato niente. Le altre squadre hanno fatto vedere che hanno tanti giocatori migliori dei nostri. Il Liverpool aveva qualità ovunque, nonostante i nomi. Non è più un problema atletico, i migliori ormai sono tutti in Premier".