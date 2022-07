Sconcerti: “Dybala meno completo di Mkhitaryan: ideale per Roma e Napoli, non per Inter e Milan”

"Si parla molto del caso Dybala. È un interesse corretto, il giocatore è importante e ha un costo accettabile. Nel tentativo di prenderlo mi sembra che alcune squadre, soprattutto il Milan, puntino su qualità tattiche che Dybala non ha. Il Milan cerca un trequartista, Dybala è un attaccante puro. Può partire anche da lontano, ma non ha né la corsa né la comprensione del ruolo. In sintesi non può essere il terzo centrocampista. Nemmeno Diaz lo è, infatti è stata per lui una stagione grigia. Ma Diaz almeno è un fantasista di movimento, non c’entra niente con Dybala. Segna molto meno perché non è un attaccante.