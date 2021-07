Sconcerti: “Dzeko? Costa tanto e non ha futuro. Investire su altri sarebbe meglio”

Le considerazioni del giornalista a proposito dell'attaccante che potrebbe finire lontano dalla Roma

Edin Dzeko è stato accostato più volte all'Inter, ma fino a questo momento è rimasto alla Roma. L'attaccante sembra ancora non sicuro del suo futuro quest'anno. Spiega Mario Sconcerti su TMW Radio: "E' un giocatore che, se fosse possibile, verrebbe ceduto perché costa tanto per i parametri di oggi e non ha futuro. Investire su un altro centravanti sarebbe meglio. In questo momento manca la coscienza del mercato. Quanto varranno i giocatori tra due anni? Quanto durerà questo ridimensionamento del calcio?".