Sconcerti: “Effetto domino sulle panchine? Dovesse esserci una rinuncia di Conte…”

Intervistato da Tmw Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato di quello che potrebbe succedere sulle panchine di Serie A

"Non si giudica un allenatore da aver vinto due coppe. Ha vinto tre partite in Coppa Italia. Per capire se devo sostituire Pirlo, devo capire con chi lo metto in concorrenza. Gli è stata data una Juve discretamente rifondata che lui ha rifondato solo in parte. Kulusevski e Chiesa sono stati decisivi ma hanno fatto pochi gol in stagione. A me piace Pirlo, ma bisogna capire chi si può prendere al suo posto e poi giudicare".