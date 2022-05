Sconcerti: “Equivoco molto importante sull’Inter. Milan davanti perché…”

La corsa scudetto e non solo. Così il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato di Inter e Milan verso l’ultima giornata di Serie A

La corsa scudetto e non solo. Così il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com di Inter e Milan verso l’ultima giornata di Serie A: «Questo campionato è stato molto chiaro. La squadra più forte era l’Inter, ma era incompleta. Mancano i sostituti di Brozovic, Barella, Calhanoglu, Skriniar. C’è sempre stato un equivoco molto importante a proposito dell’Inter, che non so da cosa dipenda».

«L’Inter non ha mai avuto una rosa straordinaria. E’ la squadra più forte nei tredici giocatori. Ma il Milan ha un progetto di gruppo molto giovane portato avanti da un allenatore che con i giovani ha trovato autorità e quella stima in se stesso che non ha mai avuto: per questo il Milan oggi sta davanti».