Sconcerti: “Eriksen errore, andrà via. Brozo? Era il migliore, ora l’Inter non sa a chi darlo”

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato il mercato in uscita dell’Inter, non risparmiando critica alla società nerazzurra in merito alle situazioni di Eriksen e Brozovic:

CENTROCAMPO – “Vedremo se arriverà Kantè e che fine farà Brozovic. Strano, perché fino a fine febbraio era il migliore e ora non sanno a chi darlo. Hanno parecchi elementi a centrocampo, quasi tutti nello stesso ruolo. Sensi può giocare anche regista, ma vedremo cosa accadrà sul mercato“.

ERIKSEN – “E’ un grande giocatore ma è in difficoltà con l’uomo addosso. In Italia o gioca in un altro tipo di squadra o nell’Inter rischia di essere un attaccante dietro Lukaku. Quel ruolo nell’equilibrio di Conte non c’è. E’ stato un grosso errore. Per me se ne andrà“.

(Fonte: TMW Radio)