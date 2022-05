Sconcerti. “Per vincere preferisco sempre Allegri a Inzaghi. Non mi sorprenderei se l’Inter…”

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha fatto le sue considerazioni sulla finale di Coppa Italia vinta ieri dall'Inter contro la Juve

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha fatto le sue considerazioni sulla finale di Coppa Italia vinta ieri dall'Inter contro la Juventus all'Olimpico di Roma:

Una sua visione sulla partita di ieri sera?

"Per quanto riguarda la Juventus penso abbia finito un ciclo e ha bisogno di essere rifondata. Ieri secondo me ha avuto sfortuna perché fino al rigore meritava di vincere. L’Inter è stata davvero troppo tempo senza tirare in porta. Poi questa sfortuna diventa una sfortuna che meriti perché non hai il piacere di giocare che per esempio hanno i nerazzurri. La partita di ieri poi è stata decisa da secondo me il calciatore del campionato che è stato Perisic".

Per quanto riguarda l'Inter, cosa è mancato per stare davanti?

"Secondo me è mancata un po' la prontezza mentale. Dopo il derby e l’eliminazione della Champions League c’è stata un po' una crisi. In quel momento penso che i nerazzurri in quel momento abbiano capito che c’era bisogno di nuovo di crederci per vincere. Il campionato è stato perso in quel periodo. Non c’è da meravigliarsi se vincesse lo scudetto. I nerazzurri sono una squadra completa a differenza del Milan che ha saputo superare se stessa ed è stato allenato benissimo".

Lei disse che avrebbe scelto per vincere sempre Allegri ad Inzaghi, conferma la sua visione?

"Si io continuo a credere in questa cosa. Devo essere sincero non mi è molto piaciuto questo anno perché penso che lui credesse di riuscire subito a rimettere in carreggiata la Juventus".

