Sconcerti: “Inter troppo più forte della Juventus, i bianconeri non sono più un avversario”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti è tornato su quanto accaduto ieri sera a San Siro tra Inter e Juventus

Marco Macca

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti è tornato su quanto accaduto ieri sera a San Siro tra Inter e Juventus:

Che partita ha visto?

"E' stato un buon primo tempo della Juve e un secondo dominato dall'Inter. Per entrambe non ci sono stati tiri, non ricordo parate importanti dei due portieri. E' stato un dominio abbastanza netto dell'Inter, con la Juve che non è riuscita a ripartire nella ripresa. Una partita con un andamento molto più chiaro di quanto dica il risultato. Ho visto una differenza netta tra le due squadre".

Inter squadra riconoscibile, Juventus che ancora in fase di sperimentazione:

"L'Inter è molto più forte della Juve, la partita ha ribadito la classifica. In questo momento la Juve non è più un avversario per l'Inter. Non sarà facile colmare in fretta questo gap. La Juve mi è piaciuta nel primo tempo, anche se si è abbastanza difesa. E' comunque troppo poco, non può essere tutta qui la Juve".

Un commento su Sanchez:

"E' perfetto così, i titolari sono altri ora, lui deve accelerare la partita, non cambiarla. Questo lo sa fare e questo ora è il suo ruolo, non si può pensare di vederlo titolare. Magari per singole partite ma non per spezzoni di stagione".

(Fonte: TMW Radio)