Sconcerti: “L’Inter è stanca e molto prevedibile. A Firenze ha fatto gol subito e poi…”

«L’Inter ha subito il gioco sia contro la Roma che contro il Barcellona, le occasioni che ha avuto sono venute per la qualità dei giocatori. E’ un’Inter stanca e molto prevedibile. A Firenze ha segnato subito e si è ritirata lasciando il gioco alla Fiorentina».

E’ questo il giudizio del giornalista Mario Sconcerti sulle colonne di calciomercato.com in merito al pareggio dell’Inter contro la Fiorentina, maturato negli ultimi minuti di partita. Lo stesso Sconcerti ha poi commentato anche il sorteggio di Europa League: “Detto che – pur non conoscendo nel dettaglio Lugodorets e Gent – credo che anche a Inter e Roma sia andata bene in Europa League”.