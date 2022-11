Sconcerti: “Fuga Napoli, l’unica avversaria è l’Inter. Il Milan ha un grosso problema”

«Guarda, il Milan ha un grosso problema. Non ha nessuno là in mezzo che faccia gioco, Quando ha smesso di farlo Bennacer non c’è stato più nessuno. Al di là delle due grandi occasioni da gol di Leao, nei primi sei minuti di gioco contro il Torino, il Milan non è mai riuscito a costruire un’azione. La verità è che non ha sostituito Kessie e che De Ketelaere sta rendendo meno del previsto, anzi, non si è ancora visto. Quello del Milan è un problema strutturale».