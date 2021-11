Sconcerti: “Futuro Vlahovic? Zitti, buoni e fare: ecco la cosa migliore per tutti”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato così in diretta a TMW Radio, di presente e futuro di Dusan Vlahovic

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato così in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, di presente e futuro di Dusan Vlahovic: "Tenerlo fino a giugno è la cosa migliore, per la Fiorentina e per lui. Segna il 55-60% dei gol, non ce n'è un altro che ne fa quanti lui. Visto che non fa il principe, bisogna essere sinceri e capire quanto perde la squadra senza Vlahovic. Lui segna, gli altri neanche tirano in porta... Quindi zitti, buoni e fare: andare d'accordo serve anche a venderlo meglio, ci sono solo vantaggi".