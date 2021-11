Sconcerti: “Non abbiamo più giocatori, siamo sommersi da stranieri. E oltre non c’è niente”

E' impietosa l'analisi di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera riguardo lo stato del nostro calcio all'indomani del pareggio dell'Italia

"Ma non abbiamo più giocatori, siamo sommersi da stranieri che hanno il vantaggio di costare meno. Dobbiamo ricominciare a parlare in termini di crisi. Abbiamo vissuto un bel momento, ma la scuola continua e non siamo più preparati. Non credo che Mancini abbia colpe, ha sbagliato scelte negli ultimi mesi, non ha più saputo dare diversità alla squadra, ma aveva da tutti già preso il meglio. Non è lì il problema. Ora è tempo di capire cosa possiamo fare per cambiarci. E non sarà facile perché il calcio è di tutti e non potremo cambiare le regole da soli. Ma nuova generazione è diventata di colpo vecchia. E oltre non c’è più niente".