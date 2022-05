Sconcerti: “Gnonto? Buone speranze che sia giocatore vero, Mancini si rivede in lui”

Intervenuto a calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato così della convocazione di Gnonto per il match dell'Italia con l'Argentina

Ma la sua vera impresa è stato rifiutare il contratto da professionista con l'Inter. Aveva sedici anni, da sette giocava nel vivaio interista. Tre anni fa, con grande anticipo sui tempi, era stato promosso in primavera. Ma disse no, aveva fretta, non voleva liste di attesa. Lo prese lo Zurigo e lo mise in prima squadra. Oggi ha alle spalle 59 partite in Svizzera e una canzone di successo dedicatogli da Schonbi, un artista tifoso. Mancini va pazzo per queste scoperte, gli ricordano se stesso. Gnonto è un fantasista di velocità e dribbling, nel calcio si dice assomigli a Sterling e Ribery. La sua speranza da oggi diventa un po' di tutti".