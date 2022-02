Sconcerti: “Inter, secondo me Gosens non è il sostituto di Perisic. Inzaghi vuole…”

Ospite di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato l'arrivo di Robin Gosens all'Inter nell'ultima sessione di mercato di gennaio

Gosens sarà un'assenza pesante per Gasperini? "Non sarà quella che deciderà il campionato dell'Atalanta. Piuttosto non sono convinto che l'Inter abbia preso per sostituire Perisic, perché Inzaghi ha sempre giocato con un un centrocampista-difensore da una parte e un ala dall'altra: con Gosens e Dumfries ha due abbastanza simili".