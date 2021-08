Sconcerti: “Serie A? Juventus davanti a tutti, l’Inter parte appaiata al Milan”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha stilato la sua personale griglia del campionato a pochi giorni dal via

"Io credo che Abraham sia pronto. Sarà un giocatore importante, andrà magari aspettato, ma ha tutte le qualità per essere un giocatore giovane e completo. Dopodiché è successo tutto perché Lukaku ha aperto un effetto domino, è curioso il modo in cui è arrivato a Roma".

"Non ricordo una situazione del genere, in cui i giocatori si allenano ma senza contratti depositati. Situazione risolvibile, ma scomoda a cinque giorni dal campionato. Un fatto senza precedenti. Io vedo tre squadre davanti: Juventus davanti, Inter e Milan appaiate".

"Dall'inizio del mercato dico che se il Napoli non fa campagna in uscita è tra le squadre più forti del campionato. Se cede o ha infortuni brutti avrebbe bisogno di rinforzarsi. Il Napoli è completo, non so dire se è da scudetto o meno, ma è assolutamente competitiva".