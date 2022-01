Sconcerti: “I calciatori no vax restino fuori. Supercoppa? Il problema è perché…”

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha affrontato il tema delle vaccinazioni fra i calciatori in tempo di pandemia

"Si possono avere molte opinioni sull'obbligo vaccinale, ma così si porta in giro il proprio contagio e si contagiano gli altri. In un gruppo come una squadra i contatti non sono evitabili e quindi la situazione deve essere chiara. Chi non si vaccina si tira fuori da solo".

"Credo che sia stato molto riduttivo come è stato affrontato il problema. Se si può giocare, si gioca quando si deve. Se non si può giocare, si ferma tutto, perché nessuno si sta accorgendo che Serie B e C sono ferme per Covid, gli unici che giocano sono quelli della Serie A. La domanda non è tanto Juve-Inter di Supercoppa ma perché si gioca la Serie A e non giochino gli altri e se è corretto giocare".