Sconcerti: “Ibrahimovic non è più un giocatore, è un puro simbolo. Ed è il primo che…”

"Con Zlatan Ibrahimovic è nato il calciatore Totem. E il primo quarantenne ad aver firmato un contratto quando ancora è in convalescenza per un intervento al ginocchio. C'è qualcosa di profondamente diverso nella sua storia, quasi di trascendentale. Non è più un giocatore, è un puro simbolo. Non si sa cosa sia oggi come atleta, come giocatore, ma non importa, non interessa. L'importante è che ci sia. Forse è la modernità che scambia per informazioni reali il sentimento, oppure è l'opposto, qualcosa di primitivo che porta a stare vicino a chi dà l'idea di proteggerti.