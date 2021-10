Sconcerti: “Inaccettabile Juventus così, non è il gioco di Allegri. Mou? Meno cattivo”

Il giornalista, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della sfida di ieri sera tra Juve e Roma e del lavoro di Mourinho

Andrea Della Sala

Il giornalista Mario Sconcerti, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della sfida di ieri sera tra Juve e Roma e del lavoro di Mourinho:

"Credo che non sia una Juve che ha trovato un equilibrio ma una Juve d'emergenza. E' questo il vero problema. E' una squadra inventata su Chiesa, che poi ieri non era in serata. Sono convinto che Allegri lo sappia. Non è il gioco di Allegri questo, ha fatto tante belle partite, è vero che predilige partire dal basso ma è uno che sa interpretare in tanti modi le partite. Mi sembra che sia una Juventus d'emergenza e non da conquista. E' una Juve che aspetta qualche rientro e che spera di trovare il jolly. Non si può andare avanti così in Italia e in Europa, è troppo remissiva, è inaccettabile una Juventus così".

Come ha visto la Roma?

"A me non è piaciuta nemmeno la Roma. Non ho vista una forte mano dell'allenatore. E' una squadra dove nessuno ha giocato male ma nessuno è riuscito a dare qualcosa in più. E' stata una squadra media in una grande partita. E' stata una Roma fragile, che non riesce ancora a servire il proprio centravanti, anche per problemi suoi".

Mourinho è servito più a illudere che a sognare?

"Credo che sia come aver costruito il tempio. Ora devi riempirlo di fedeli, ed è la cosa più difficile. Gli americani sono davvero convinti che sembrano anni. C'è voglia di veder crescere la creatura, vedo Mourinho non più cattivo e deciso come un tempo. Ieri non ha cercato di gestire la partita".