Sconcerti: “4° posto? Traguardo che sa d’inganno: premio per stagione deludente. L’Inter…”

Il pensiero dell'editorialista del Corriere della Sera e direttore di TMW Radio Mario Sconcerti sulla Serie A

"Il quarto posto chiesto da tante società è un traguardo che sa d’inganno. Per una grande squadra è il premio a una stagione deludente. Nessuno sport ha mai previsto un premio per il quarto posto. Sul podio si va massimo in tre. Non c’è dubbio che arrivare quarti è meglio che arrivare quinti o decimi; è farne un traguardo che è un inganno. Al quarto posto arrivano le squadre che hanno perso il campionato. I soldi della Champions pagano bene la sconfitta, ma sconfitta rimane. Cosa direbbero l’Inter o la Juve ora se arrivassero quarte? Era un traguardo quando la Juve vinceva sempre e non c’erano avversari".