Sconcerti: “Milan unica squadra che ha gli ingredienti per battere l’Inter. I nerazzurri…”

Mario Sconcerti analizza il momento delle due squadre in vista del derby: "L’Inter è un vecchio straordinario diesel"

Nel consueto appuntamento su Calciomercato.com con 'Un cappuccino con Sconcerti', il giornalista parla del momento che sta attraversando il Milan in vista del derby. I rossoneri sono reduci dal pareggio contro la Stella Rossa : "È il momento della verità per il Milan. Le grandi squadre vanno oltre le loro fasi difficili anche solo con la cattiveria, con la memoria di quello che sono. Ora tocca al Milan aiutarsi".

"Credo sia forse l’unica squadra che abbia gli ingredienti per battere l’Inter perché è una mescolanza di argomenti equilibrati e diversi, mentre l’Inter è un vecchio straordinario diesel. E’ il momento di rischiare di vincere, di prendersi la responsabilità di doverlo fare. Non c’è più l’attenuante di aver perso molto e poter chiedere ancora tempo per recuperare. Quel tempo è finito. Ora o il Milan vince e si spalanca il futuro, o torna a perdere, come negli ultimi dieci anni.Veramente tanto tempo fa".