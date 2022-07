Sconcerti: “L’Inter ha 3 attaccanti su 4 in scadenza. Zhang vende? Gli americani…”

"Ci sono delle squadre che devono colmare dei vuoti come il Milan, vedi Ibra, Kessiè. Credo che De Ketelaere arriverà, poche volte ho visto perdere giocatori importanti per differenze così minime. A bocce ferme il Milan è indietro rispetto alla Juventus e all'Inter. L'Inter poi ha 3 attaccanti su 4 in scadenza e vuol dire che il prossimo anno dovrà spendere molto in quel reparto. In questo momento la Juventus ha fatto più degli altri, però l'Inter non è lontana e il Milan non resterà tanto lontano. Mi piace l'idea della Roma, con Zaniolo, Pellegrini, Dybala e Abraham che credo debbano giocare tutti insieme. Credo che cerchi ancora un mediano, ma davanti cominciano ad avere tanta gente che può segnare".