Sconcerti: “L’inter vince ma il Cagliari è una mina vagante. Credo che Inzaghi non…”

Il pronostico del giornalista sulla gara del Meazza tra la squadra di Inzaghi e quella di Mazzarri

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla di Inter-Cagliari. Il giornalista non ha dubbi, i nerazzurri vinceranno contro la squadra di Mazzarri: "L’Inter ha 27 punti più del Cagliari, in nessuno sport sarebbe messa in dubbio la sua vittoria. Non lo faccio nemmeno io ma ricordo che il Cagliari è una mina vagante. Ha giocatori migliori della sua classifica e non perde da quattro giornate, nel senso che le ha pareggiate tutte. Nell’Inter è in dubbio Barella, ma credo che Inzaghi non si fidi dell’avversario. Giocheranno tutti i titolari. Pronostico 1".