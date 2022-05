Sconcerti: “L’Inter non ha perso il campionato a Bologna. Pesano questi 9 punti”

Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha analizzato la stagione dell'Inter di Simone Inzaghi

Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha analizzato la stagione dell'Inter. Non si è soffermato sulla vittoria di ieri per 3-1 a Cagliari, ma ha fatto un bilancio dell'annata della squadra allenata da Simone Inzaghi: "L’Inter non ha perso il campionato a Bologna. Se guardiamo le 37 giornate giocate troviamo 9 punti persi dall’Inter a inizio stagione, tra la sesta e la dodicesima giornata. Furono tre pareggi con Atalanta, Juventus e Milan e fu una sconfitta con la Lazio. Poi l’Inter partì. Non c’erano problemi di formazione, l’Inter ha giocato sempre con la stessa formazione. Ci fu solo una partenza lenta che scomparve a novembre. E’ corretto pensare che quelle nove giornate siano state il minimo sindacale occorso a Inzaghi per prendere possesso del ruolo nella squadra di Conte. Caratteri diversi, soprattutto diversi i rapporti con i giocatori e la quotidianità degli allenamenti.