Sconcerti: “Con il Bayern l’Inter si è confermata. Mi ha dato la sensazione che…”

"Il Bayern in questo momento è più forte e ha più soluzioni di gioco. Per il resto l'Inter era in una formazione con tante riserve, era metà Inter ma si è confermata. Mi ha dato spesso la sensazione che potesse segnare. Andava in difficoltà dietro anche con facilità, ma sono convinto che il ko significhi poco. Resta l'aver battuto il Barcellona. L'Inter però deve crescere anche in Champions".