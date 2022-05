Sconcerti: “Inter, la coppia migliore sarebbe Lukaku-Lautaro. Il belga era…”

Le parole del giornalista: "Lukaku si vede che è in difficoltà al Chelsea ma credo che non venga aiutato visto che non si cerca di dargli profondità"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta sul mercato dell'Inter: "Diciamo che, tralasciando il passaggio su Perisic, ha detto praticamente nulla e quando si fa così significa che c’è qualcosa ma ancora non si può dire. Guardando ampiamente l’attacco e i nomi che si fanno per i nerazzurri la coppia che vedo come migliore è Lukaku-Lautaro, nonostante l’argentino segnasse meno, il belga era nel pieno del gioco dell’Inter ed era assolutamente centrale. Lukaku si vede che è in difficoltà al Chelsea ma credo che non venga aiutato visto che non si cerca di dargli profondità e di valorizzare le sue doti".