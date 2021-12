Sconcerti: “Inter corre via con lo slancio Milan. Rossoneri storditi dai nerazzurri”

Le considerazioni del giornalista dopo i risultati dell'ultimo turno di campionato

L'editoriale del giornalista sottolinea il momento molto diverso che stanno vivendo nerazzurri, campioni d'inverno, e rossoneri, raggiunti ieri dal Napoli: "Non c’è nel Milan una crisi profonda, ma una grossa somma di difficoltà evidenti. La più urgente è quella di ritrovare il tiro in porta, la seconda di ritrovare velocità di manovra, che è poi la madre del gol. Ha perso tre partite sulle ultime sei, ha perso adesso anche la velocità e l’intensità che gli avevano permesso di recuperare per esempio a Udine. È una squadra come stordita dalla corsa dell’Inter, certamente quella che la soffre di più proprio per doverla dividere in casa. Il risultato fa bene anche all’Inter che guadagna tutti i tre punti colti a Salerno per il suo vantaggio. Si è quasi invertita la classifica dello scorso anno quando il Milan era a 43 e l’Inter a 40. La novità è che torna in strada il Napoli e complessivamente se lo merita. Ha perso in fretta tanti punti, gli stessi del Milan, ma ha difeso la sua chance.