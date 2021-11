Sconcerti: “Inter cresciuta, Inzaghi uscito dall’ombra di Conte. La squadra crede in lui”

Nel suo intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha sottolineato la crescita evidenziata dall'Inter di Inzaghi

"Quello che ha colpito nell’Inter è stata la reazione al vantaggio del Napoli: è come avesse preso coscienza di una cosa inaccettabile. L'Inter è la stessa di inizio campionato ma è cresciuta. La crescita è avvenuta in modo parallelo a quella di Inzaghi, il suo entrare definitivamente in uno spogliatoio che era dominato dall’ombra di Conte. Oggi l’Inter è diversa, molto più cosciente di sé, sicura di essere sempre migliore dell’avversario: questo succede quando gli uomini credono in chi lo comanda. Inzaghi doveva pagare un pegno per tutto quello che era successo all’Inter: lo ha fatto e anche abbastanza in fretta".