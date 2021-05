Sconcerti: “Inter, debito più alto della sua valutazione. Meglio separarsi da Zhang”

Le considerazioni del giornalista sul momento difficile che riguarda i nerazzurri e tutte le big d'Europa

"C'era da vincere il campionato e si è andati avanti fino ad adesso. L'Inter ha un debito importante, più alto della valutazione stessa del club. Se si continua a dare credito, è perché quell'imprenditore può coprire i debiti. A questo punto non è una situazione splendente e bisogna fare delle contromosse, non ancora chiare. Mi insospettisce l'irrigidimento di Conte, che ha già saputo dalla proprietà l'ordine generale".

"La pandemia ha aggravato la crisi generale, l'Inter aveva molti debiti anche prima. Non mi sembra che sia stata gestita in modo straordinario. E adesso l'aspetto sportivo sarebbe quello di dire che quei soldi deve renderli per mettersi a pari con chi non li ha spesi. Io da interista guarderei cosa conviene fare all'Inter e nel caso separare le strade con Zhang. Continuare a essere legati a un gruppo ricco che si paga debiti con debiti non so quanto sia conveniente".