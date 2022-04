Sconcerti: “Inter, Dybala per Lautaro? Soluzione intelligente ma il paragone…”

Il pensiero del giornalista a proposito dell'eventuale avvicendamento dei due argentini in maglia nerazzurra

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole: "Lautaro è un grande giocatore ed è abbastanza più giovane di Dybala. Lautaro non ha fatto una grande stagione, ma ha dato una grossa mano all'Inter, molto più di quanto Dybala abbia dato alla Juve. Il paragone è improprio perché il primo viene venduto per fare soldi, il secondo invece viene preso perché costa zero. E' una soluzione intelligente, ma non so quale possa essere il risultato per l’Inter perché non so quanto possa dare l’argentino alla causa".