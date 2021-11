Sconcerti: “Al derby arriva un’Inter matura ed eccitata. Difficile ora non…”

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la vittoria dell'Inter contro lo Sheriff: i nerazzurri arrivano bene al derby

"L’Inter normalizza la sua Champions e si avvia al turno successivo, come è giusto per qualità con tutti gli avversari. Con lo Sheriff è stata una partita non facile, ma sempre chiara. Il gol non è mai stato un’opzione, solo una conseguenza attesa (...). Ha giocato bene Vidal, così così Dimarco, a sprazzi Lautaro e Dzeko, come è giusto per gli attaccanti in mezzo a un bosco fitto di uomini. Gli effetti sono due: il primo è una qualificazione che è difficile adesso non vedere vicina, sono scomparsi gli avversari. Il secondo è che arriva al derby una bella Inter, matura, pronta, eccitata".