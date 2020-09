Sconcerti: “Inter, Eriksen certamente andrà via. Brozovic? Ora carta straccia ma…”

A TMW Radio, durante A Tutto Mercato, il direttore Mario Sconcerti ha analizzato le mosse di mercato dell’Inter di Antonio Conte: “Brozovic ora sembra carta straccia, dopo essere stato titolare inamovibile. Vidal si va ad aggiungere a Sensi, Gagliardini diventa la riserva di Barella, poi ci sono Eriksen e Nainggolan. Ci sono 4 giocatori per un ruolo. Credo che dovranno andare via dei giocatori. Eriksen? In campo internazionale trovi chi può prenderlo. C’è il problema dell’ingaggio alto ma il problema è che ci sono pochi soldi in giro. L’Inter per me si prepara a due tre cessioni importanti a centrocampo, una è certamente Eriksen”.