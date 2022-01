Sconcerti: “Inter favorita per la Supercoppa e per il campionato. In questo momento…”

Il giornalista commenta il momento positivo della squadra di Inzaghi reduce dall'importante vittoria contro la Lazio

Ospite del programma 'Pressing', Mario Sconcerti ha parlato della vittoria dell'Inter contro la Lazio. Per il giornalista la squadra di Inzaghi è la favorita per la vittoria dello scudetto e non solo: "Io credo che l'Inter sia favorita sia per la Supercoppa che per il campionato. Chiaro che la Supercoppa ha molte più variabili perché è una partita secca e può succedere qualunque cosa. L'Inter in questo momento e da molto tempo è la favorita, la squadra più completa e affidabile del campionato. La Juve è in crescita, ma non è stato un rullo compressore".