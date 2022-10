Sconcerti: “Inter ingiudicabile a Firenze, ecco perché. Dimarco andava espulso, ma…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza il passo delle big dopo undici giornate di campionato. "C’è una nuova classifica anche se sempre dominata dal Napoli. La partita di Roma allontana Mourinho, la sua squadra non riesce a tirare una sola volta in porta. Il Napoli è sempre superiore anche giocando con calma e sbagliando spesso passaggi facili. Nella Roma più che la classifica tramonta un’idea di gioco. Lo si aspetta da molto, resta sempre incompleto, insufficiente. Il Napoli ha vinto di squadra, avvolgendo una Roma preoccupata quasi solo di ubbidire agli ordini avuti. Ha più qualità di quel che mostra, ma parte sempre da un’idea difensiva di troppo. Non è comunque ancora il momento delle decisioni. Restano in gioco tutte le prime otto, Juventus compresa. Con probabilità diverse, ma sono tutte in corsa. Per questo ha un senso la piccola rimonta dell’Inter e perfino le due sole vittorie consecutive della Juve. E anche per questo la Lazio sta diventando la squadra che gioca il calcio migliore".