Sconcerti: “Inter? Gervinho punto esclamativo. 5 cambi falsano, all’estero molti non la usano”

A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti ha parlato anche del mercato dell’Inter: “Credo che dovrà dare via dei giocatori. Gervinho va sempre bene, sarebbe un punto esclamativo in una squadra come l’Inter, ma credo che al momento si debba pensare a sfoltire. L’abbondanza di rosa è un problema. Spero poi che si possa rivedere questa regola dei cinque cambi, all’estero in tanti non la stanno applicando. Non c’è un’emergenza tecnica. Così si falsa il campionato”.