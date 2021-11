Sconcerti: “L’Inter gioca meglio dell’anno scorso. Juve? Mi dicono che accetterebbe…”

L'analisi del giornalista sul momento che stanno attraversando le due squadre

"Sta cambiando il campionato, passo dopo passo. Le seconde linee, e vanno chiamate così oggi Juve e Fiorentina, lasciano strada, si piegano alle migliori e disegnano una classifica netta. La Juve è andata meglio che a Londra, ma ha trovato l’avversario peggiore per le sue caratteristiche. La Juve è una buona squadra che vorrebbe pensare in grande, l’Atalanta è l’ideale per spegnere illusioni appena velleitarie. È stata anche sfortunata la Juve, ha perso in gara Chiesa e McKennie, ha avuto buone occasioni, ma ha limiti che si confermano ogni giorno. E attaccanti non all’altezza. Mi dicono che accetterebbe presto anche un trasferimento di Dybala, che Allegri sembra giudicare pensatore lento, ma nessuno lo sta cercando".