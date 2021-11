Sconcerti: “Inter grande piazza, ma è stata pagata tantissimo. Il miglior affare…”

Il pensiero di Mario Sconcerti sull'acquisizione da parte degli americani del Genoa, rilevato dall'ex proprietario Preziosi

"Nel rapporto tra prezzo e realtà, l'acquisto del Genoa è forse il miglior affare fatto dagli americani in Italia. Non conosco le ambizioni della nuova proprietà, si dice siano molte, ma quando una piccola squadra rappresenta una grande città, acquistandola si finisce spesso per comprare la grande città al prezzo di una piccola squadra. Genova può essere qualunque cosa, ha storia, pubblico, popolo e intelligenze. Gli americani l'aiuteranno a tornare dentro le cose, senza fermarsi alla sua bellezza e alla leggenda del mugugno.