Sconcerti: “L’Inter ha giocato male, Inzaghi voleva il pari. Se poi perdi…”

Nella prima puntata stagionale di “Goal di Notte”, su TMW Radio in collaborazione con NSL TV e Radio Roma Capitale, Mario Sconcerti ha parlato così del passo falso dell’Inter a Roma:

Doppio incrocio tra le romane e Juve/Inter: come l’ha visto?

“Sono state due partite molto diverse. La Lazio ha giocato molto bene e deciso la partita con due colpi di gran classe di Pedro e Luis Alberto. A Torino è stata una partita abbastanza anonima: la Juventus - anche nel momento migliore - ha calciato due volte nello specchio. Non sarei drastico con Mourinho, anche perché la moda di criticare i propri calciatori è propria anche di Allegri. Quando si dice “vergogna”, non ci si può riferire solo ai propri giocatori”.

“Quando uno vince ha sempre meriti. L’Inter ha giocato male e la Lazio ha avuto più colpi di qualità, dimostrandone di più anche a livello generale. Venerdì è andata così. La Lazio è stata superiore. Si sono tutti scandalizzati per Gagliardini al posto di Calhanoglu: il primo è comunque un giocatore importante, non un uomo qualunque. Mi pare poi che abbia limitato Milinkovic-Savic, che si è visto su un lancio da metà campo. Hanno inciso le decisioni di Inzaghi, che sembrava volersi portare a casa il pareggio. Se poi la perdi non puoi lamentarti”.