Sconcerti: “Inter, meglio di tutte e meglio dell’anno scorso. Disagio Juve”

Il commento del noto giornalista sportivo dopo gli impegni rispettivamente con Genoa e Udinese dell'Inter e della Juve

Mario Sconcerti dice la sua sulle prime 8 partite di Serie A, in attesa dei posticipi odierni. La nota firma del giornalismo sportivo, sulle colonne di Calciomercato.com ha commentato in particolar modo le prove dell'Inter di Simone Inzaghi e della Juventus di Max Allegri. Ecco la sua analisi:

" L’Inter è quella che ha giocato meglio in queste prime otto partite . E’ un giudizio relativo come qualunque altro giudizio, ma è stato anche frutto di un’evidenza. Nessun’altra squadra ha mostrato la sua facilità in partita, la predisposizione a gestire e moltiplicare il gioco. E’ stata un’Inter anche migliore dello scorso anno, ma una sola partita e un unico avversario dicono troppo poco per azzardare sintesi più profonde.

La Juve è stata devastata dagli errori di Scszesny e da quelli di Allegri, che aveva fiutato l’inizio della deriva ma l’ha anticipata cambiando insieme troppe cose (schema, uomini e gioco) per una squadra che non è ancora una famiglia e non accetta soluzione che neghino l’individualismo. Quando parlavo di un disagio a priori nella Juve, pensavo soprattutto a questo. Niente di definitivo, ma la squadra si è un po’ persa anche nei cambi quando è entrato Ronaldo, che peraltro, ha giocato tutt’altro che male. Ma non è più del gruppo e il gruppo glielo fa pesare lasciando sia lui ad avere la responsabilità del risultato. Era prevista la malattia, meno che Allegri ne restasse in balia. Anche se credo non durerà a lungo", si legge.